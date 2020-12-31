Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bu yılki yeni yıl kutlamalarını da etkiledi. İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesine göre 31 Aralık 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu? Yarın (1 Ocak) kargolar açık mı?

1 OCAK YILBAŞI YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre korona virüs salgınının yayılma hızını durdurmak amacıyla yılbaşında 31 Aralık 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı kapsamında geçecek 1 Ocak yılbaşı tatilde kargoların çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, sokağa çıkma yasağı uygulamasından muaf tutuluyor.

Normal şartlarda sokağa çıkma yasağı kargo şirketlerini etkilemiyor ancak 1 Ocak Cuma günü yılbaşı sebebiyle resmi tatil olduğu için sokağa çıkma yasağından bağımsız olarak kargolar yarın çalışmayacak. 4 günlük sokağa çıkma yasağında kargolar sadece yarın (1 Ocak) hizmet vermeyecek.