Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Napoli'nin Sırrı
02:15 Napoli'nin Sırrı
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Annemizi Saklarken
07:00 Kaderimin Oyunu
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Annemizi Saklarken
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
02:00 Annemizi Saklarken
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız
03:00 Gelinim Mutfakta
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
FOX TV YAYIN AKIŞI
07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam
23.30 Orta Sayfa
02.00 Elkızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Şampiyon
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Masumlar Apartmanı
13:00 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:30 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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