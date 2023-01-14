10 aylıkken 5 kilo olan minik Kutay'a mide çevirme ameliyatı

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DHA

İkiz kardeşler Barış ve Kutay bir süre küvezde kaldı. Barış eve taburcu olmasına rağmen gelişim geriliği olduğu için Kutay'ı 53 gün daha küvezde tuttular. Doğduğundan beri yutma sorunu yaşayan Kutay, fizik tedavi sonrası yutma alışkanlığı kazandırılarak hastaneden taburcu edilmişti. Ancak Kutay´ın bu defa da yemek yiyememe ve kusma sorunu başladı. Aile bebeklerini sürekli gastroentoroloji bölümüne getirip tedavi ettirmeye çalışsa da Kutay, bir türlü normal kilosuna ulaşamadı. Ardından doktorlar, bebeğin cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Kutay´ın kendilerine getirildiğinde sürekli kusma, beslenememe şikâyeti olduğunu belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Melih Akın, "Ailemiz geldiğinde çok mutsuzdu çünkü bir çocukları gayet güzel büyürken diğeri büyüyemiyordu. Geldiklerindeki tablo biraz üzücüydü. Bebeğimiz, prematüre olduğu için beyinle ilgili bir etkileşim vardı. Bu da reflüsünü artıran bir durumdu" açıklamasını yaptı.

"PREMATÜRE BEBEKLERDE ÇOK SIK GÖRÜLEBİLİYOR"

Yutma ve beslenmenin kompleks bir olay olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Akın, "Yeterli bir beslenme için öncelikle yemek borusu düzgün olmalı. Yemek borusunun karın içindeki uzunluğu yeterli olmalı. Karın içi basınçla göğüs boşluğu arasındaki basınç dengeli olmalı ve hepsinden önemlisi bu olayı düzenleyen beynimiz bu konuya hâkim olup bu durumu düzenleyebilmeli. Prematüre doğum sonrası gördüğümüz beyin etkilenmelerinde en önemli problemlerden birisi ise bu tür beslenme güçlükleridir. Prematüre çocuklar, maalesef bu koordinasyonu çok iyi sağlayamadıkları için önce yemek borusu yanıkları oluşuyor ve daha yukarı çıkınca da sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, hastaların yoğun bakımda yatmasını gerektirecek kadar ağır zatürreler gelişiyor. Beslenme geriliği oluyor. Bu tür sorunu olan çocuklarımızı tedavi edilmedikleri sürece çok iyi bir sonuç beklemiyor" dedi.

"AMELİYAT SONRASI 1 AYDA 700 GRAM ALDI"

Doç. Dr. Akın tedavi yöntemini ise şöyle anlattı: "Hastamız 5 kilo olmasına rağmen kapalı yöntemle mide çevirme ameliyatını gerçekleştirdik. Çok küçük çocuklarda dahi bu ameliyatı kapalı yöntemle yapabiliyoruz. Ancak bu küçük bebeklerde çok nadir gerçekleştirilebilen bir durumdur. Bizim gerçekleştirdiğimiz ameliyat, midenin fundus dediğimiz üst kısmını dalak ve çevresindeki damarlardan ayırıp serbestleştirdikten sonra yemek borusuna sarılmasıdır. Aynı zamanda, yemek borusunu karın içerisinde uzatma ameliyatıdır. Bebeğimizin midesinin olduğu yere, geçici olarak bir tüp koyduk. Kutay şanslı bir bebeğimiz çünkü beslenebiliyor. Bu, çok güzel bir avantajdır. Beslenip büyüyebilecek. Biz de destek amaçlı midesine koyduğumuz tüple onu büyüteceğiz. Zamanı geldiğinde de tüpü çekeceğiz. Artık küçük delikanlının yüzü gülüyor, şikâyetleri de azalmış. Abisine yetişme yolunda ilerliyor ve ailesi de çok mutlu. Ameliyat sonrası 1 ayda da 700 gram aldı. Bu da onun için çok iyi bir rakam. Aile bundan sonra bebeğimizin beslenip kilo almasına dikkat ederse Kutay için her şey yoluna girecek."

"KAPALI AMELİYATLA 3 GÜNDE TABURCU OLDU"

Doç. Dr. Akın, "Kapalı yöntemle ameliyatı gerçekleştirdiğimizde hastamız herhangi bir yoğun bakım desteğine ihtiyaç duymadı. Ameliyatın birinci gününde beslenmeye başladı. Üçüncü gününde ise taburcu oldu. Açık ameliyatta bu süre biraz uzayabiliyor. Genellikle reflü sorununun 1-2 yaşından sonra tedavi edilebilir olduğu söyleniyor. Ancak bu tür prematüre olan ve yemek borusu yokluğuyla doğan bebeklerin erken ameliyat edilmesi gerekebiliyor" diye konuştu.

ANNE ERTUĞRUL: 4 BUÇUK AY HİÇ KİLO ALMADI

Anne Nurdan Ertuğrul ise yaşadıkları zorlukları şu şekilde anlattı: "Bebeklerim, 34 haftalık doğdu. Hatta normalde daha erken doğmaya da yeltenmişlerdi. Kutay, doğduğunda 53 gün küvezde kaldı. Bir türlü ağızdan beslenmeye geçemedi. Ardından fizik tedaviyle yutma alışkanlığı kazandırılarak taburcu edilmişti. İlk zaman 1 kilo 600 gramdı, çok küçüktü. Taburcu olmasının ardından Kutay´ı beslemeye, ona kilo aldırmaya çalıştık. Ama bu sefer de kusmaları başladı. Kusmaya başladıktan sonra ise yaklaşık 4 buçuk ay hiç kilo alamadı, 5 kiloda kaldı. Mamalarını değiştirdik, sürekli tedaviye getirdik ancak ne yaptıysak olmadı. Ardından doktorlar bize bunun böyle gitmeyeceğini, cerrahi müdahale gerektiğini söyledi."

"KARDEŞİ EVDE O HASTANEDEYKEN VİCDANIM HİÇ RAHAT DEĞİLDİ"

Kardeşi Barış´ın 9 kiloya ulaşmasına rağmen Kutay´ın kilo alamamasına çok üzüldüklerini belirten anne Ertuğrul, "Ameliyat olacağını öğrendiğimizde çok korktum. Çok endişeliydim. Çocuğum uzun süre ameliyatta kaldı. Ancak çıktığında gözünü açınca içim çok rahatladı. O dönemde, kardeşi evde o hastanedeydi. Sürekli hastane ev arası git gel yapıyorduk. Hastanede olamadığım zamanlarda vicdanım hiç rahat olmuyordu. Aklım bir tarafta, kalbim bir tarafta oluyordu hep. Şimdi her şey bitti. Kutay toparlamaya, kilo almaya başladı. Yanakları şişmanladı. Çok mutluyuz. Çocuğumu besleyemememin verdiği manevi zorluk, çaresizlik de geçti. Şimdi kardeşiyle büyüyor, nörolojik probleminden dolayı fizik tedavisine devam ediyor. Artık çok rahat besliyoruz, besleme sürelerimiz de kısaldı. Bu bizim için çok güzel bir durum" ifadelerini kullandı.