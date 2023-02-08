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10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman yapılacak?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşanan deprem felakatinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgelerinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen ailelere 10 bin TL deprem destek ödemesi yapılacağını açıkladı. İşte 10 bin TL deprem destek ödemesi hakkında tüm detaylar...

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  • 10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, hesaba yatacak?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felakatinden milyonlarca kişi etkilendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesini ziyeret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli destekleri de vereceklerini söyledi. İşte 10 bin TL deprem destek ödemesinin yatacağı tarih...
  • 10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, hesaba yatacak?

    DEPREM DESTEK PARASI VERİLECEK!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Erdoğan, bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli destekleri de vereceklerini söyledi.

     
  • 10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, hesaba yatacak?

    DEPREM DESTEK PARASI NE KADAR?

    Erdoğan "Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye’den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemizi onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık.

     
  • 10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, hesaba yatacak?

    10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükumet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz" dedi.

     
  • 10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, hesaba yatacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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