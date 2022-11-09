RESMİ TATİL GÜNLERİ NEDİR?

Açıklanan resmi tatil günleri şu şekildedir;

Ülkemizde ulusal bayramlar ve genel tatiller vardır. Tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Resmi bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.