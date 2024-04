10 Nisan 2024 Trabzon bayram namazı saati: Diyanet'e göre Trabzon'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sonra ikinci tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Ardından üçüncü tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam Fatiha suresi ile birlikte Zammı sure veya Zammı sure yerine geçecek miktarda Kuran-ı Kerim okur. Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta imam Fatiha suresi ile birlikte Zammı sure veya Zammı sure yerine geçecek miktarda Kuran-ı Kerim okur.