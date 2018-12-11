30 Mayıs 1916 doğumlu Avustralyalı Irene O'Shea isimli kadın, 14 bin feet yükseklikten atlayarak skydiving yaptı. 102 yaşındaki kadın yaşlılığın hiçbir şey için engel olmadığını kanıtladı.



102 yaşında 14 bin feet yükseklikten atlayarak 'paraşütle atlayan en yaşlı kişi' ünvanını aldı.

100. yaş gününde de helikopterden paraşütle serbest atlayış yapan Irene, ALS hastaları ve hastalığı araştıran kuruluşlara bağış toplamak için bu atlayışları gerçekleştiriyor.

Sinir sistemi olan ALS, motor sinirlerini etkiler. Motor sinirler beyinden omuriliğe, oradan kaslara giderek hareketlerimizi düzenler. Bu hastalık motor sinirleri etkileyerek kas hareketlerine engel olur.

ALS hastalığı yüzünden kızını kaybeden Irene, yaptığı etkinliklerle hem hastalığa dikkat çekiyor ama bağış toplama Gofoundme sitesinden para toplanmasını sağlıyor.

102 yaşındaki Irene'nin görüntüleri sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

— ABC News (@ABC) December 11, 2018

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