Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        11 Ekim ne günü? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi nedir?

        Ekim ayında 10 gün geride kaldı. 11 Ekim, Türkiye ve dünya tarihinde önemli olayların yaşandığı bir gündür. Bu tarih, Dünya Kız Çocukları Günü gibi evrensel bir farkındalık günü birçok anlamı barındırıyor. Peki, 11 Ekim bugün dünya ne günü? 11 Ekim'de kutlanan özel günler hangileri? İşte Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 00:49 Güncelleme: 11.10.2025 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        11 Ekim, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edilen özel bir gündür. Bu önemli gün, kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve karşılaştıkları zorluklara yönelik farkındalık yaratmak adına düzenlemektedir. İşte 11 Ekim tarihinde kutlanan özel günler...

        2

        11 EKİM NE GÜNÜ?

        Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Bu gün, kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, onların güçlendirilmesini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir.

        3

        DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

        Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının haklarını savunmak ve onların karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla kutlanan bir gündür. Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında ilan edilen bu gün, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele, eğitim, sağlık, şiddetten korunma ve ekonomik fırsatlara erişim gibi temel konularda kız çocuklarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlar.

        4

        Eğitim Hakkına Dikkat Çekmek

        Kız çocuklarının eğitim almasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak, onların eğitim olanaklarına eşit şekilde erişmesini sağlamak için bir fırsattır.

        Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğiyle Mücadele

        Kız çocukları, pek çok toplumda ayrımcılığa ve cinsiyet temelli şiddete maruz kalmaktadır. Bu gün, onların eşit haklara sahip olduğunu vurgulamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği için adımlar atılmasını teşvik etmek amacı taşır.

        5

        Çocuk Evliliklerini Önlemek

        Çocuk yaşta evlilik, kız çocuklarının hayatlarını olumsuz yönde etkileyen büyük bir sorundur. Bu gün, çocuk yaşta evliliklerle mücadele ve kız çocuklarının korunması için önemli bir platform sunar.

        6

        Sağlık ve Güvenlik

        Kız çocuklarının sağlık hizmetlerine erişimi ve şiddetten korunması konusunda farkındalık yaratır. Özellikle cinsel sağlık eğitimi ve koruyucu önlemlerle kız çocuklarının güvenli bir şekilde büyümelerini destekler.

        7

        Ekonomik Güçlenme

        Kız çocuklarının mesleki eğitime erişimini artırarak ve onları ekonomik olarak güçlendirerek gelecekte bağımsız ve güçlü bireyler olmalarını teşvik eder.

        Dünya Kız Çocukları Günü, bu önemli konuların toplumların gündemine taşınması ve kız çocuklarının haklarının korunması için küresel bir hareketin parçası olarak kabul edilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        Dört büyüklerden dev borç!
        Dört büyüklerden dev borç!
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        "Bazı ülkeler nükleer deneme yapmaya hazırlanıyor"
        "Bazı ülkeler nükleer deneme yapmaya hazırlanıyor"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur