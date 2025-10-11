Eğitim Hakkına Dikkat Çekmek

Kız çocuklarının eğitim almasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak, onların eğitim olanaklarına eşit şekilde erişmesini sağlamak için bir fırsattır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğiyle Mücadele

Kız çocukları, pek çok toplumda ayrımcılığa ve cinsiyet temelli şiddete maruz kalmaktadır. Bu gün, onların eşit haklara sahip olduğunu vurgulamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği için adımlar atılmasını teşvik etmek amacı taşır.