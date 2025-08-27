Habertürk
        Haberler Dünya 11 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        11 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 16:50 Güncelleme: 27.08.2025 - 16:50
        11 Filistinli hayatını kaybetti
        İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

        Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırları, evleri hedef aldı, insani yardım alabilmek için bekleyenlerin üzerine ateş açtı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir evin vurulduğu saldırıda 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

        Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda 9 kişi yaralandı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Kadisiyye Mülteci Kampı'nda bulunan çadırları da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen bombardımanda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, Han Yunus'ta insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

        Öte yandan İsrail ordusu 11 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar kapsamında robot patlayıcılar, topçu atışlarıyla evleri havaya uçurmaya, bölge halkını göçe zorlamaya devam ediyor.

