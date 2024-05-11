112 Acil Sağlık'ın "hayat kurtaran" anneleri

Hasta ve yaralılara hızla müdahale etmek için zamanla yarışan acil tıp teknikerleri arasında anne olan çalışanlar da bulunuyor.

Anne ve sağlık çalışanı olarak iki kutsal görevi bir arada sürdüren kadın çalışanlar gelen ihbarlar üzerine hızla olay yerine intikal ederek, hasta ya da yaralı vatandaşları ambulansla hastaneye naklediyor.

Hayat kurtarma nöbetini özveri ile sürdüren sağlıkçılar bir yandan evlerindeki sorumlulukları yerine getirirken diğer yandan hasta ve yaralılara da anne şefkati ile yaklaşıyor.

Kimi zaman trafik kazasında kimi zaman deprem ve sel gibi doğal bir afette yardıma koşan anne sağlıkçılar gece gündüz fedakarca görev yaparken çoğu zaman Anneler Günü gibi özel günleri de evlatlarından ve sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda kalıyor.

REKLAM "BİR ANNE OLARAK BU MESLEĞİ YAPTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM" Acil tıp teknikerlerinden bir çocuk annesi Gamze Yiğit, AA muhabirine, 9 yıldır mesleğini aşkla sürdürdüğünü söyledi. İşini çok sevdiğini, ailesinin de kendisine destek olduğunu ifade eden Yiğit, "112'de çalışmak çok zor ama bir anne olarak çalışmak daha zor. Vakalara hızla müdahalede bulunmamız gerekiyor. Bir anne olarak bu mesleği yaptığım için çok mutluyum. İnsanlara yardım elimi uzatıyorum" dedi. Yiğit, kimi zaman bir anneye kimi zaman bir evlada yardım eli uzattıklarını belirterek, vakalara anne şefkatiyle yaklaştıklarını ifade etti.

Hastalarla büyük bir bağ kurduklarını kimi zaman hastaneye ulaştırdıktan sonra da durumlarını öğrenmek için hastaneyi aradıklarını anlatan Yiğit, insanlardan da aynı ilgiyi gördüklerinde mutlu olduklarını belirtti. Çoğu zaman Anneler Günü'nde de görevde olduklarını dile getiren Yiğit, geçen yıl Anneler Günü'nde eşinin ve çocuğunun kendisini görev yerinde ziyaret ederek, aldıkları hediyeyi verdiğini söyledi. REKLAM "KUTSAL BİR MESLEK" 2 çocuk annesi Aysun Sakman da 17 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi. "Kutsal bir meslek. Gerçekten çok özveri gerektiriyor" diyen Sakman, her gün işini layıkıyla yapmak düşüncesiyle evden çıktığını belirtti.