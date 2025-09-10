A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’in çeyrek final maçında karşılaştığı Polonya'yı 91-77’lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu zaferle birlikte 12 Dev Adam, 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselme sevincini yaşadı. Ay-yıldızlılar, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Yeni bir tarihi başarıya imza atmak isteyen millilerin hedefi, Yunanistan’ı da yenerek finale yükselmek. Peki, Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Dev Adam yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…