Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam yarı final maçı hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 91-77 galip ayrılarak adını son dört takım arasına yazdıran 12 Dev Adam, 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevincini yaşadı. Tarihi bir başarıya imza atan ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi ise Yunanistan oldu. 12 Dev Adam yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı basketbol tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Yunanistan yarı final maçı hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’in çeyrek final maçında karşılaştığı Polonya'yı 91-77’lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu zaferle birlikte 12 Dev Adam, 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselme sevincini yaşadı. Ay-yıldızlılar, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Yeni bir tarihi başarıya imza atmak isteyen millilerin hedefi, Yunanistan’ı da yenerek finale yükselmek. Peki, Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Dev Adam yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Yunanistan basketbol maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak.
Mücadelenin saati henüz resmi olarak duyurulmadı.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin yayıncı kuruluşu da henüz belli olmadı. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 24 YIL SONRA YARI FİNALDE
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yarı finale yükselme sevinci yaşadı.
Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez son 4 takım arasında yer alan milliler, 24 yıl sonra adını yeniden yarı finale yazdırmayı başardı.
Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.
EUROBASKET'TE 68 YIL SONRA 7'DE 7 YAPTI
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti.
Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.
Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.
MAÇ TAKVİMİ
Turnuvanın yarı finalleri 12 Eylül’de; final müsabakası ise 14 Eylül Pazar günü oynanacak.