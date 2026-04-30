12 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kuzey sınırındaki Shomera yakınlarında bir askeri mevziye, İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın saldırısı sonucu 12 İsrail askerinin yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın, zırhlı bir yük taşıyıcısını vurduğu ve araçta yangın çıktığı paylaşılan açıklamada, bölgedeki bazı top mermilerinin de patladığı kaydedildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, bu sabah kuzeyde 15 yerleşimde sirenlerin çalmasının ardından Shomera bölgesinde İHA'nın bir araca doğrudan isabet ettiğini ve güçlü bir patlama sesi duyulduğunu aktarmıştı.

Haberde, aracın alev aldığı, dumanlar yükseldiği fakat olayda can kaybının bildirilmediği ifade edilmişti.

REKLAM

Öte yandan gazete, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kullandığı dronlara bir çözüm bulamadığını, bu nedenle askerlerin araçların etrafına ağ örmeye başladığını yazmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

*Fotoğraf: Israel Fire and Rescue Authority - AA, temsilidir