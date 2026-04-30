        Haberler Dünya 12 İsrail askeri yaralandı | Dış Haberler

        12 İsrail askeri yaralandı

        İsrail ordusu, Hizbullah'ın kuzey sınırındaki Shomera yakınlarında bir askeri mevziye düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 12 askerin yaralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 19:35 Güncelleme:
        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kuzey sınırındaki Shomera yakınlarında bir askeri mevziye, İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, Hizbullah'ın saldırısı sonucu 12 İsrail askerinin yaralandığı aktarıldı.

        Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın, zırhlı bir yük taşıyıcısını vurduğu ve araçta yangın çıktığı paylaşılan açıklamada, bölgedeki bazı top mermilerinin de patladığı kaydedildi.

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, bu sabah kuzeyde 15 yerleşimde sirenlerin çalmasının ardından Shomera bölgesinde İHA'nın bir araca doğrudan isabet ettiğini ve güçlü bir patlama sesi duyulduğunu aktarmıştı.

        Haberde, aracın alev aldığı, dumanlar yükseldiği fakat olayda can kaybının bildirilmediği ifade edilmişti.

        Öte yandan gazete, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kullandığı dronlara bir çözüm bulamadığını, bu nedenle askerlerin araçların etrafına ağ örmeye başladığını yazmıştı.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        *Fotoğraf: Israel Fire and Rescue Authority - AA, temsilidir

        Spor Bülteni - 28 Nisan 2026 (Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu)

        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu. Başkan Saran, 6-7 Haziran'da seçim yapılacağını açıkladı. Trabzonspor 2.lik fırsatını kaçırdı. Beşiktaş 1 puana razı oldu. Euroleauge Play-off heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris. Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart. Spo...
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
