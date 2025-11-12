Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 12 Kasım Resmi Gazete kararları açıklandı mı, alınan kararları neler? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        12 Kasım Resmi Gazete kararları: İşte Resmi Gazete'de öne çıkanlar!

        12 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve gündeme oturan kararlarla kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 12 Kasım Resmi Gazete'de hangi başlıklar öne çıktı? İşte detaylar...

        Giriş: 12.11.2025 - 00:37 Güncelleme: 12.11.2025 - 00:37
        12 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve yönetmelikler, geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemelerle birlikte bazı önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni tebliğler ve yönetmelikler vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İşte 12 Kasım tarihli Resmî Gazete’de dikkat çeken düzenlemeler…

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik

        –– Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/37)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

