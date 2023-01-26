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12 yaşında Parkinson'a yakalandı, 21 yıl sonra ameliyat oldu

Henüz 12 yaşındayken Parkinson'a yakalanan Enes Kaycı, 21 yıldır hastalığıyla mücadele ediyordu. Titreme, denge problemi ve vücut kasılmaları nedeniyle mesleği olan öğretmenliği yarıda bırakan Kaycı, 33 yaşında tedavi olma kararı aldı. Ameliyat esnasında ailesiyle görüntülü konuşan Kaycı, "Artık yeniden doğmuş gibiyim, buradan çıkar çıkmaz çalışmaya başlayacağım" dedi

12 yaşında Parkinson'a yakalandı, 21 yıl sonra ameliyat oldu
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DHA

Yaklaşık 6 yıldır Almanya’da yaşayan Enes Kaycı, 12 yaşındayken Parkinson'a yakalandığını öğrendi. İlk belirtileri sağ ayakta sürtünmeyle başladı ve kasılma şikâyetleriyle devam etti. Üniversiteye hazırlanırken kasılmalarından dolayı sürekli strese giren ve bu durum nedeniyle fiziksel olarak da zorluk yaşayan Kaycı, mücadeleci ruhu ile üniversite sınavını kazandı. Hobi ve Dekorasyon Bölümünü kazanan Kaycı, sınavlarında yeri geldi kasılmalarından dolayı başarısız oldu yeri geldi çok çalışarak başarıya ulaştı. Parkinson'a bağlı hayatı derinden etkilenen Kaycı, bu yüzden toplum içine de girmek istemiyordu. Hayatının en zor anını çalışma hayatında yaşadığını söyleyen Enes Kaycı, denge problemleri yaşadığı için işe alınmasının doğru bulunmadığını, hep reddedildiğini ve bu durumun onu çok üzdüğünü dile getirdi.

Şimdilerde 33 yaşında olan genç Parkinson hastası beyin pili tedavisiyle hayata yeniden başlamak için Türkiye’de 26 Ocak’ta lokal anesteziyle beyin pili ameliyatı oldu.

“PARMAĞIMI BURNUMA BİLE GÖTÜREMEZDİM”

Ameliyat sırasında konuşan Kaycı, “Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Hocamın beni en kötü durumdan alıp şu anki duruma getirmesi mucizevi bir olay. Yeni doğmuş gibi hissediyorum. Şu an bile ellerimi kımıldatıyorum. Önceden parmağımı burnuma bile götürüp getiremiyordum. Allah'a şükürler olsun. Evliyim ve 2 yaşında kızım var. Onunla istediğim gibi vakit geçiremedim. İş hayatımda zorluklar çektim. Üniversiteyi bitirirken çok zorluklar yaşadım. Bu yüzden psikolojim de çok bozuldu. Artık iş hayatımdaki dengeler de bozulunca tedavi olmam gerektiğinin fakına vardım” açıklamasını yaptı.

“AMELİYAT SIRASINDA HİÇBİR ACI HİSSETMEDİM”

Hemen ailesiyle doktor araştırmaya başladıklarını belirten Kaycı, “Daha önce bu ameliyatı olan hastalara ulaştık. Nasıl olduklarını sorduk. Ben de en sonunda ameliyat olma kararı aldım. Ameliyat esnasında ise sadece 4 tane iğne battığını hissettim. Onun dışında ameliyat olurken hiçbir acı hissetmedim. Şu ana kadar rahatlıkla çalışamadım ama buradan çıktıktan sonra hemen çalışmaya başlayacağım” şeklinde konuştu.

“İLAÇ ALMADIĞI DÖNEMDE KIPIRDAYAMAYACAK KADAR KÖTÜYDÜ”

Doç. Dr. Ali Zırh, Kaycı'nın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Enes Bey, vücudunun sağ tarafında tutukluk ve ağırlıkla başlayan bulgularla hastalıkla karşılaşıyor. Tabii çok genç yaşta olduğu için uzun süre tanı konmasında da birtakım zorluklar yaşanıyor. 10 yıllık bir sürenin sonunda, vücut yarısında yani sol tarafında da bulguları ilerlemeye başlıyor. Bize geldiğinde ilaç almadığı dönemlerde, kıpırdayamayacak kadar ağır olduğu, sağ tarafında daha hâkim katılığının, tutukluluğunun, ağırlığının olduğu bir klinik tablosu vardı. Ancak çok yüksek doz ilaçla açılabiliyordu. Açıldığı zaman da şiddetli, istem dışı hareketler tarzında yan etkiler yaşıyordu. Biz hastamızı şu anda ameliyata aldık. Ameliyatta uyanık, konuşarak karşılıklı sohbet ederek beyin pili ameliyatımızı gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı.

“DÖRT GÖZLE EŞİMİ BEKLİYORUM”

Ameliyathanenin dışında eşini bekleyen Rümeysa Kaycı ise “Bu döneme kadar çeşitli zorluklar yaşadık. Eşimin sürekli kasılmaları, dengesizliği, tutukluğu, donukluğu oluyordu. Ameliyatla ilgili hiçbir korkumuz yoktu. Çünkü doktora güvenimiz tamdı. Eşim yeni bir hayata başlayacağı için çok heyecanlı ve mutluyuz. Dört gözle onu bekliyoruz” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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