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13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı!Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?

Türkiye'de bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı...

13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı!Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?

13 Şubat korona tablosu açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 671 oldu. Son 24 saatte 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 412 bin 611'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896, vefat sayısı 27 bin 377, ağır hasta sayısı 1235 oldu.

13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Nevşehir Valisi İnci Sezer Bece Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

KÖY OKULLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarının yeniden yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin kararın ardından ülke genelindeki köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı.

Bu çerçevede, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi.

15 Şubat'ta okullarına gelen öğrenciler, güvenlik görevlisince ateşlerinin ölçülmesi ve maske verilmesinin ardından sınıflarına girecek.

Bina girişi ve katlardaki belirli noktalarda dezenfektanların bulunduğu okullarda, öğrenci ve çalışanların sayısı, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenenin üstünde olmayacak. Öğrenciler, her zaman aynı sıraya oturacak. Bu kapsamda öğrencilerin sınıfta belirlenen yerlerde oturması için sıralarının üzerine isimlerinin yer aldığı kağıtlar konuldu.

Okulda maske kullanımıyla ilgili kurallar ve diğer uyarılara dair etiketler okul zemini ve merdiven korkuluklarına yapıştırıldı, broşürler duvar ve panolara asıldı.

Maske, eldiven gibi atıklar için belirlenen noktalara, elle temas etmeden açılıp kapanabilen tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

- Prof. Dr. Özdarendeli yerli aşının fikri mülkiyet hakkını devlete devretti

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aday aşısını bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin, çalışmasının fikri mülkiyet hakkını devlete devrettiğini söyledi.

Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesinin tıp fakültesine dönüştürülmesi amacıyla, hastanede düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı himayesinde yürütülen 8 yerli aşı projesi olduğunu anımsattı.

ERÜ'de Prof. Dr. Özdarendeli öncülüğünde yürütülen yerli aşı çalışmasında faz-2'ye geçildiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Yerli aşıyla ilgili çalışmaların kamu niteliği kazanmasıyla alakalı her firmaya ve hocaya bir teklifte bulunuldu, 'Fikri mülkiyet haklarını devrediyor musunuz?' diye. Değerli hocamız yaptığı çalışmanın fikri mülkiyet hakkını devlete devretti. Bu, takdirin ötesinde, ben kendisine bir alkış istiyorum. Hiçbir şahsi kaygısı olmadan, kendi mülkiyetiyle ilgili endişe duymadan sadece bir şartı vardı, 'Yüzde 1 Ar-Ge çalışmalarına pay ayrılırsa bundan memnun olurum' dedi."

65 YAŞ ÜZERİ AŞILAMALAR BAŞLIYOR

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz aşılarının uygulanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve giden yolculara koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için kurulan merkezde, antijen testlerine de başlandı.

Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında, Esenboğa Havalimanı'nda kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde PCR testi yaptıran yolcular, bugünden itibaren antijen testi de yaptırabilecek.

Yolculardan alınan sürüntüler, laboratuvarda işlendikten sonra sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 15 Şubat pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri, yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. On-line sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ESASLARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi.

Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.

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