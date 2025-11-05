Habertürk
        Ajax-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Ajax-Galatasaray maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya geliyor. Avrupa'da son 10 deplasman maçında galibiyet alamayan Aslan, bu hasreti bitirmek ve bu sezon üst üste 3. galibiyetini alarak Devler Ligi'nde iddialı bir konuma yükselmek istiyor...

        Giriş: 05.11.2025 - 21:48 Güncelleme: 05.11.2025 - 21:48
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        STAT: Johan Cruijff Arena

        HAKEM: Benoit Bastien

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT 1

        Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.

        Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor... Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetiyor. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanıyor.

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

        Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.

        DEVLER LİGİ'NDE 13 YIL SONRA ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAYI AMAÇLIYOR

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak.

        Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

        Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.

