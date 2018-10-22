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13 yaşında 2 bin metreden uçuyor

Kayseri'de, babasından etkilenerek yamaç paraşütüne başlayan 13 yaşındaki Mehmet Kürşad Yılmaz, 2 bin metre yükseklikten uçmanın heyecanını yaşıyor

22.10.2018 - 15:21 | Güncelleme: AA

Kayseri'de, babasından etkilenerek yamaç paraşütüne başlayan 13 yaşındaki Mehmet Kürşad Yılmaz, 2 bin metre yükseklikten uçuşlar gerçekleştiriyor.

AA'nın haberine göre Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mehmet Kürşat Yılmaz, hafta sonları babasıyla gittiği 2 bin metre yükseklikteki Ali Dağı'nda yamaç paraşütüyle tanıştı.

Babasından etkilenerek başladığı yamaç paraşütüne zamanla ilgisi artan Yılmaz, okula gitmediği günlerde Ali Dağı'nda kendisi de uçmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde Ali Dağı'na çıkan ve rüzgarın uygunluğuna göre yaklaşık bir saatlik hazırlığın ardından havalanan Yılmaz, gelecekte dünya şampiyonlarına katılmayı hedefliyor.

Mehmet Kürşad Yılmaz, yaptığı açıklamada, paraşütle 9 yaşında tanıştığını, ilk uçuşunu ise 13 yaşında gerçekleştirdiğini belirtti.

Uçuş yapabilmek için havaların uygun olmasını dört gözle beklediğini ve yamaç paraşütünün kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşıtlarım okulda futbol oynarken, çarşıya giderken, ben tüm gezilerimi ve planlarımı iptal ederek, yamaç paraşütü yapmaya geliyorum. Saat 06.00'da buraya gelip, doğayla iç içe oluyorum. Babam yamaç paraşütü sporcusu. Babamdan etkilendim ve heveslendim. Sonra, 'Ne zaman uçarım? diye hayal etmeye başladım. Babam bana, 'Biraz daha büyü, paraşüt alalım, sen de uçmaya başlarsın.' dedi. Ben de sabırsızlıkla bekledim. Daha sonra paraşütüm oldu ve önce yerde çalışmalara, sonra da yavaş yavaş uçuşlara başladım."

 

"HEDEFİM DÜNYA ÇAPINDA YARIŞMALARA KATILMAK"

Talas'ta her yıl düzenlenen ulusal yarışmaların yamaç paraşütü sporuna başlamak isteyenlere heyecan verdiğini vurgulayan Yılmaz, bu organizasyonlarda yer almanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Yılmaz, uluslararası şampiyonalarda yer alarak Türkiye'ye dereceler kazandırmak istediğini ifade ederek, "Sosyal medya, internet sayfaları ve Türk Hava Kurumunun sayfalarına baktığım zaman, benim yaşımda uçan birisini göremiyorum. Güne dinamik başlamak için sabah saat 06.00'da Ali Dağı'nın zirvesine tırmanıyorum. Hedefim, dünya çapında gerçekleştirilen yarışmalara Türkiye adına katılmak." ifadelerini kullandı.

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