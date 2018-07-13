Çorum'da 13 yaşındaki G.K.Ç., evlerinin avlusunda bulunan tuvalette kendisini iple asarak yaşamına son verdi.



DHA'nın haberine göre olay, Mecitözü ilçesi Boyacı köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bunalıma giren G. K.Ç. evlerinin avlusunda bulunan tuvalette kendisini iple tavana astı. G.K.Ç.'yi asılı bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, G.K.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından küçük kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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