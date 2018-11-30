Ferhat Göçer, Amsterdam'da sevenleriyle buluştu. Concertgebouw Sessions'da konser veren sanatçı, pop ve klasik müziği harmanlayarak izleyicilerinden tam not alırken, mutluluğu da görülmeye değerdi.

Konser öncesi büyük bir heyecan ve gurur duyduğunu belirten Göçer; "Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Miles Davis ve Louis Armstrong gibi efsanelerin çıkmış olduğu 130 yıllık bir salonda konser vermenin ve bu konserimde müthiş bir seyircinin bütün şarkılarıma eşlik etmiş olmasının mutluluğunu, sonuna kadar yaşıyorum" dedi.

Ferhat Göçer'in Concertgebouw Sessions'daki konserinde, gurbetçi vatandaşlarımızın yanı sıra Hollandalılar ve Amsterdam'a turist olarak gelen birçok farklı milletteni kişinin olması da dikkat çekti.

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