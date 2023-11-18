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KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YERİNE BAŞKA BİRİ GELDİ Dakikalar sonra olay yerine gelen Yasin D., kazayı yapan sürücünün kendisi olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü olduğunu iddia eden Yasin D. ile kaza anında orada bulunan görgü tanıklarını yüzleştirdi.

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Görgü tanıklarının, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün bir başkası olduğunu söylemesi üzerine polis, Yasin D.'yi ters kelepçe ile gözaltına aldı.