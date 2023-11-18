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        Haberler Gündem İstanbul Takla atan otomobil motosikletin üzerine devrildi; olay yerinden kaçan sürücü yerine başka birini gönderdi: 1 yaralı

        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başka birini gönderdi!

        D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği sırada, önce başka bir otomobile, ardından takla atarak önünde ilerleyen motosikletin üzerine devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı, dakikalar sonra yerine başka biri geldi! Görgü tanıklarının ifadeleri sayesinde gerçek ortaya çıktı ve bu kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hilmi Amoca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:50
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        Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü Ankara istikametinde makas atarak ilerlediği sırada, sağ şeritte seyreden otomobile çarptı.

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        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

        Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yolda savrularak önünde ilerleyen, Hilmi Amoca kontrolündeki motosikletin üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken takla atan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

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        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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        KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YERİNE BAŞKA BİRİ GELDİ

        Dakikalar sonra olay yerine gelen Yasin D., kazayı yapan sürücünün kendisi olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü olduğunu iddia eden Yasin D. ile kaza anında orada bulunan görgü tanıklarını yüzleştirdi.

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        Görgü tanıklarının, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün bir başkası olduğunu söylemesi üzerine polis, Yasin D.'yi ters kelepçe ile gözaltına aldı.

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        "BANA BÖYLE DEMEDİ"

        Gözaltına alınan Yasin D. polis aracına götürülürken, "Abi bana böyle demedi, 'Vurdum sadece, kendim kazaya karıştım' dedi. Adama bir şey oldu mu ?" şeklinde konuştu.

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        Öte yandan, polis ekiplerinin trafik akışını tek şeritten sürdürmesi üzerine D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılması üzerine trafik akışı normal seyrine döndü.

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        Ağır yaralı motosiklet sürücüsü Hilmi Amoca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        #Kadıköy
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