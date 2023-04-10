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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine doğru gidilen süreçte partiler adaylarını duyurmaya başladı. Açıklanan adaylar listesinde birçok ünlü isimde yer aldı. İşte siyasete atılan ünlü isimler ve katıldıkları partiler...

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  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    ÖZLEM BALCI

    Seksenler dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 1. sıra milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    YÜCEL ARZEN

    Müzisyen Yücel ArzenAK Parti İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    İRFAN DEĞİRMENCİ

    Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir 2. bölgeden milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    DAVUT GÜLOĞLU

    Karadenizli olan şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    ÜNAL KARAMAN

    Trabzonspor'un eski kaptanlarından Ünal Karaman, İYİ Parti Konya 1. sıradan milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde canlandırdığı Derviş karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    İREM YAMAN

    Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    MEHMET ASLANTUĞ

    Ülkemizin başarılı oyuncularından biri olan Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    FAİK ÖZTÜRK

    Safiye Soyman'ın eşi Faik Öztürk, kendi memleketi Elazığ'dan İYİ Parti'nin İl Başkanlığı'na başvuru yaparak milletvekili aday adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    SERHAT ÖZCAN

    Başarılı oyuncu Serhat Özcan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Balıkesir 1. sıradan milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    SEDA SARIBAŞ

    2006 yılında ise Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın 2. sıradan milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    GÖKHAN ZAN

    Yaşanan deprem felaketinde yaptığı yardımlarla takdir toplayan eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti Hatay 2. sıradan milletvekili adayı oldu.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    ONUR AKIN

    Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği için CHP'den aday adayı olarak başvuru yapan Onur Akın'ın başvurusu onaylanmadı.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    FİLİZ TAÇBAŞ

    Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın eşini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Filiz Taçbaş, CHP İzmir 2. bölgeden aday adayı oldu fakat başvurusu onaylanmadı.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    CANDAN ERÇETİN

    Kırklareli Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den adaylık için başvuru yapan Candan Erçetin'in başvurusu onaylanmadı.
  • 14 Mayıs 2023 seçimlerine aday oldular! İşte siyasete atılan ünlüler listesi!

    İBRAHİM TATLISES

    AK Parti'den Şanlıurfa milletvekilliği aday adaylığına başvuran İbrahim Tatlıses'in başvurusu onaylanmadı.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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