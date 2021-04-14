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14 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün Türkiye korona vaka sayısı kaç? 14 Nisan 2021 vaka sayısı

Türkiye koronavirüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artışa geçmesi nedeniyle Ramazan ayında kısmi kapanma sürecine girdi. En güncel koronavirüs tablosunda korona vaka sayısının 59 bin 187'ye yükseldiği görüldü. Peki 14 Nisan koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs haberleri...

14 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün Türkiye korona vaka sayısı kaç? 14 Nisan 2021 vaka sayısı

14 Nisan koronavirüs tablosu merakla bekleniyor. En güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

14 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 723 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, vefat sayısı 34 bin 455, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bilgilendirmede bulundu ve "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize yoğun bakım doluluk oranı bu illerimizde yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında. Ortalama da, erişkin yoğun bakım anlamında söylüyorum, yüzde 71,3. Şu an bir sorun olmadığını ama bunu yakinen takip ettiğimizi, kapasiteyi giderek bu anlamda artırma gayreti içinde olduğumuzu ve şu an elektif vakaları da halen yapmaya devam ettiğimizi. Biz bir önceki pikte, kasım-aralık pikinde elektif vakaları ötelemiştik. Şu an elektif vakalar halen yapıldığı dönemde olan yoğun bakım doluluk oranı. Eğer bu anlamda önümüzdeki dönemde bir sorun yaşanırsa elektif vakalarla ve genel bir düzenlemeyle kovid için ayrılmış yoğun bakım yatak sayımızı giderek arttırarak bu sorunu daha kolay yönetebileceğimizi söyleyebilirim. Yani şu an bir ciddi sorun olmadığını söylemek istiyorum." açıklamasını yaptı.

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