14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bugün

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde film gösterimleri ve Uluslararası Akademik Program oturumları, dün başladı.

Uluslararası Akademik Programın açılış töreninin ardından festivalin Akademik Onur Ödülü sahibi Prof. Dr. Sami Selçuk’un verdiği konferans başta olmak üzere günün tüm oturumları hukukçuların yoğun ilgisiyle geçti.

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Festival, hafta sonunda merak uyandıran filmleri izleyiciyle buluşturmaya devam edecek. VisionIST etkinlikleri bugün başlıyor, düzenlenecek panellerde gündemde olan konular üzerinden tartışma alanları açılacak, Uluslararası Akademik Program ile farklı başlıklar altında hukuk alanında tebliğler sunulacak.

Prof. Dr. Adem Sözüer REKLAM Bugün Nişantaşı City’s CineWam’da saat 14.00’te 4. Kuvvet Direniyor bölümünde yer alan Japonya’da #MeToo hareketinin öncüsü olan gerçek bir hikâye beyazperdede olacak: Kara Kutu Günlükleri / Black Box Diaries. Japon gazeteci Shiori Ito’nun hem haberci hem de tecavüz kurbanı olarak sürdürdüğü 5 yıllık mücadelesini belgelediği, Sundance Film Festivali’nde gösterilen belgeseli, Türkiye’de ilk kez festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Dün başlayan Altın Terazi Uzun Metrajlı Film Yarışması heyecanı bugün iki filmin gösterimiyle devam edecek. Yarışma filmlerinden Santiago Lozano Álvarez'in Berlin Film Festivali Panorama bölümünde dünya prömiyerini yapan, Guadalajara FF’nde En İyi Senaryo ve Görüntü ödüllerini kazanan filmi Üç Siyah Işık Gördüm / I Saw Three Black Lights saat 16.30’da gösterilecek. Kolombiya’da geçen film kanunsuzluğun kol gezdiği bir coğrafyanın acı gerçekliğini mistik bir hortlak hikayesiyle birleştiriyor. Bir diğer yarışma filmi Mehmet Ali Konar imzalı Ceviz Yaprakları Sarardığında ise 19.00’da beyazperdede olacak. Yarışmaya Türkiye’den seçilen ve prömiyerini yapacak film, hastalığı sebebiyle ölümle burun buruna olan bir babanın oğlunu yanında olmayacağını düşündüğü bir geleceğe hazırlamaya çalışmasının dokunaklı hikâyesini anlatıyor.

REKLAM Gösterim sonrasında yönetmen Mehmet Ali Konar ve başrol oyuncusu Korkmaz Arslan izleyicilerle buluşacak. Günün City’s Cinewam’daki son filmi ise saat 21.30’da gösterilecek. Agathe Riedinger’in ilk uzun metrajlı filmi Ham Elmas / Wild Diamond, odağına kadınlara sadece fiziksel değer biçen tüketim toplumunda kendini bile isteye arzu nesnesine dönüştüren 19 yaşındaki Liane’i alıyor. Film, bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye adayları arasından feminist yaklaşımıyla sıyrıldı. Kadıköy Sineması’nda günün ilk seansında festivalin uzun metrajlı yarışma jürisinde yer alan Assel Aushakimova imzalı, Kazakistan yapımı Bisiklet Satrancı / Bikechess gösterilecek. 4. Kuvvet Direniyor bölümü kapsamında Türkiye’de ilk kez gösterilecek, dünya prömiyerini yaptığı Tribeca Film Festivali’nde En İyi Uluslararası Film Ödülü’nü kazanan film, medyanın devlet güdümünde olmasını ve bir gün kendilerinin de haksızlığa uğrayabileceğini düşünmeyen konformistleri eleştiriyor. 16.30’da festivalin yarışma filmlerinden Ferahnaz Şerifi imzalı Çalınan Gezegenim / My Stolen Planet ikinci gösterimini gerçekleştirecek. Yönetmen Şerifi, kişisel arşivinden görüntülerle seküler bir ülkenin unutturulmaya çalışılan imgelerini günümüzün baskılarıyla karşılaştırıyor. 2020 yılında ilk filmi Namo ile Altın Terazi kazanan, 2022’de Sonu Yok ile yeniden yarışmaya seçilen Nader Saeivar’ın Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan; senaryosunu Cafer Penahi ile birlikte yazdıkları Şahit / The Witness 19.00’da gösterilecek. Kadınların ve çocukların baskı ve şiddet görmesi, erkeklerinse cezasız kalmasını incelikli bir senaryo ve çarpıcı performanslarla beyazperdeye yansıtan filmin gösterimi sonrasında filmin kurgucusu Emir Etminan ve oyuncularından Hana Kamkar izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Liliana Torres’in ataerkil mutluluk formülünün olmazsa olmazı anneliğe kendiyle barışık bir kadın olan Lola’nın açısından baktığı, dramatize etmektense mizah dozunu ihmal etmediği filmi Memeli / Mamifera 21.30 seansında izleyiciyle buluşacak. Filmde Lola’ya hayat veren Maria Rodriguez Soto, performansıyla SKSW FF’de Jüri Özel Ödülü kazandı.

REKLAM Festivalin 'Adil Yargılanma Hakkı' teması ile düzenlenen Uluslararası Akademik Programı kapsamında ise 'İran Hukuku Bağlamında Adil Yargılanma İlkeleri Perspektifinden İdari Yargıdaki Gelişmeler', 'Adil Yargılanma Hakkı ve Ne Bis In Idem İlkesi', 'Dijital Çağda Adillik: Algoritmik Cezalandırmanın İnsan Haklarına Etkileri', 'Uluslararası Standartlar ve İlkeler Doğrultusunda Adil Yargılanma Hakkı' ve 'Adil Yargılamayı Temin Etmek Üzere Yargıçlar Için Yapay Zeka Asistanları: Hayal mi hakikat mi?' gibi başlıklar altında gerçekleşecek oturumlarda tebliğler sunulacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek oturumlar ücretsiz ve herkesin katılımına açık. VisionIST kapsamındaki ilk etkinlik Yasalarda ve Uygulamada "Sansür": Film Sektörünün Hakları başlıklı oturum olacak. İzleyici ve basına kapalı olarak gerçekleşecek festivalin tek etkinliği olan oturum, Prof. Dr. Adem Sözüer moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi Volkan Aslan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Ulaş Karan’ın katılımıyla gerçekleşecek.