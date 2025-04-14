14 yıldır susan görgü tanığı konuştu

14 yıl önce, av sırasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Veli Ayhan’ın katili aranıyor. Katil kim? Rıza mı, Remzi mi, Ahmet mi yoksa Mehmet mi? O gün orada Veli Ayhan’a kim ateş etti? Cinayetin üstünü kim kapattı?

Bugün, “14 yıldır korkumdan sustum” diyen Melek Hanım canlı yayında konuştu. Melek Hanım, “Ben Remzi’yi gördüm. Bagajdan iki tüfek çıkardı, karısına verdi. Tüfekler için ‘Bunları yok et’ dedi” iddiasında bulundu.