147 Down Sendromlu çocuk rol aldı

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Mucize Aşk'ta, 147 Down Sendromlu çocuk da rol aldı. 'Aziz' ile 'Mızgın'ın aşk ve sevgi öyküsünü 6 Aralık'tan itibaren beyazperdeye yansıtacak olan 'Mucize Aşk'ta diğer başrolleri Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Ali Sürmeli, Metin Yıldız, Meral Çetinkaya, Suna Selen ve Dilek Denizdelen paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül, Boyut Film yapımı 'Mucize Aşk'ta Down Sendromlu çocuklara rol vermesini "Türkiye'nin her bölgesinden sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Ulusal Down Sendromu Derneği'ne ulaştık. Böyle bir film için kapılarını çaldığımızda, yöneticilerden çocuklara ve ailelerine kadar canla, başla yanımızda oldular. Özenli bir çalışmayla 23 ilden katılım sağlandı. Toplam 147 Down Sendromlu çocuğumuz, projemizde rol üstlendi. Bütün oyuncularımız sayelerinde güzel vakit geçirdi ve çok mutlu oldular. Bir sahne sonunda çocuklar, derneğin gönüllü üyesi Barış Çağlayan'a, ‘Bir çikolatayı hak ettik, değil mi?' diye sormaları, sette kahkaha tufanına yol açtı. Derneğimize, çocuklarımıza ve ailelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" sözleriyle yorumladı.