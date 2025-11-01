15 aylık bebeğin yemek borusuna kaçan pil ve lego parçası, 3 saatlik operasyonla çıkarıldı

Kayseri'de 15 aylık A.Y.Ç.'nin yemek borusuna, evde oyun oynadığı sırada düğme pil ve lego oyuncak parçası kaçtı. O sırada yanında olan 4 yaşındaki kardeşi, 'Kardeşim lego yuttu' diyerek annesini çağırdı. A.Y.Ç.’nin ağızına bakan anne Tuğba Yılmaz, parçayı göremeyince dışkısından çıkacağını düşündü. Bir süre sonra A.Y.Ç.'nin yutma güçlüğü çektiğini gören Tuğba Yılmaz, Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. A.Y.Ç.'ye yapılan röntgende, yemek borusunda düğme pil ve lego parçası oyuncağa rastlandı. Kız bebek A.Y.Ç., Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saatlik süren operasyonun ardından A.Y.Ç.'nin yemek borusuna kaçan düğme pil ile lego oyuncak parçası çıkarıldı.

"DİSK PİL, YEMEK BORUSUNA YAPMIŞ VE DELMEK ÜZEREYDİ"

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, "Hastamız 15 aylık bir bebek. Hastamız, disk pil ve beraberinde bir lego parçası yutmuş. Ben gece 01.30 gibi hastaneye geldim. Pili ve lego parçasını yutmasının üzerinden yaklaşık 6-7 saat geçmişti. Bu durumlarda dakika ve zaman çok önemli. 2 saatten sonra çok ciddi sıkıntılar oluşturabilecek hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlarla karşı karşıya kalmaktayız. Ben, göğüs cerrahisi, çocuk gastroenteroloji, anestezi ekibi ve yardımcı sağlık personelleriyle beraber yaklaşık 20-25 kişiydik. Çocuğa, hızlı ve dikkatli bir şekilde müdahale ettik. Çünkü zaman ilerlediği için disk pil, yemek borusuna yapışmış ve delmek üzereydi. Dikkatli şekilde özenerek çıkarmaya çalıştık. Ekip çalışmasıyla beraber çıkarmayı başarabildik. Çocuğumuzun yoğun bakımdaki 2 günlük takip süreci devam ettikten sonra servisimize aldık. Şu an gayet iyi" diye konuştu.