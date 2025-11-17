15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih ekranı 2025: MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri belli olmuştu. Öğretmen adayları için beklenen gün geldi. Kılavuzda belirtildiği gibi 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 17 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Adaylar, başvurularını 21 Kasım saat 16.00'ya kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. İşte 2025 MEB tercih ve atama kılavuzu ile 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı...
Öğretmen adaylarının merakla beklediği gün geldi. 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları başladı. Adaylar, eğitim kurumu tercih başvurularını 21 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre; sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte 2025 sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı…
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI
2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuru tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Tercih işlemleri, 21 Kasım 2025 tarihinde saat 16.00’da sona erecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kurum tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
Adaylar, başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak.
Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.
Tercihlerine 40’tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini işaretleyecek.
Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si alınarak hesaplanacak.
Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.
Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.
