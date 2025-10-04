15. Kocaeli Kitap Fuarı açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce "Anadolu Mayası" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu stant açtı.

Bu yıl 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.

Fuara izci takımıyla gelen Ömer Teke, kitap okumayı çok sevdiğini ve elinden geldiğince okumaya çalıştığını belirtti.

Teke, fuarda birçok yayınevinin yer aldığını dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a fuarı düzenlediği için teşekkür etti. Gazze'deki soykırıma değinen Teke, yazarlardan konuyla ilgili daha fazla kitap yazmalarını istedi.

Fuar, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.