Kayseri'de, 17 Aralık 2016 tarihinde, Melikgazi İlçesindeki Erciyes Üniversitesi'nin yakınında, saat 08.45 sıralarında çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüs kırmızı ışıkta durduğu sırada, terör örgütü tarafından bombalı araçla hain bir saldırı düzenlenmişti. İntihar saldırısında, hafta sonu izinlerini kullanmak için kışlalarından özel halk otobüsüyle ayrılan Kayseri Hava İndime Tugayı'nda eğitim alan sivil giyimli askerler hedef alındı.



ACI BİLANÇO: 15 ŞEHİT, 54 YARALI



Türkiye'yi gözyaşına boğan 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin ise yaralandığı terör saldırısına ilişkin açılan davada, mahkeme heyeti çok önemli bir karar verdi. AA'da yer alan habere göre hain saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



