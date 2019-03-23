"15 Temmuz'da FETÖ'ye verilen okul ücretlerinin nerelere gittiği açıkça görüldü"

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ABD'de "The Daily Caller" adlı internet sitesinde yayımlanan bir makalede, Başkan Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Oklahoma'daki bir FETÖ okuluna yaptığı ziyaretin, terör örgütünün bu ülkedeki okul ağını yeniden akıllara getirdiğine işaret edilerek, " 15 Temmuz 2016'da ABD vatandaşları ve dünyanın geri kalanı, FETÖ okullarına ödenen ücretlerin nerelere gittiğini açık bir şekilde gördü." ifadesi kullanıldı.
Sitede Fox News'in eski muhabirlerinden belgesel yapımcısı Adelle Nazarian imzası ve "Melania'nın sözleşmeli okul ziyareti, dikkatleri Amerika'daki Gülen bağlantılı okullara çekti" başlığıyla yayımlanan makalede ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın FETÖ okuluna yaptığı ziyaret ele alındı.
Melania Trump'ın "Be Best (En İyisi Ol)" adlı kampanyasıyla çocuklara destek verdiğine işaret edilen makalede, Trump'ın bu ziyaretinin ABD'nin FETÖ okullarıyla ilgili karşı karşıya kaldığı sorunları tekrar gündeme getirdiği vurgulandı.
"15 TEMMUZ'DA OKUL ÜCRETLERİNİN NELERE YARDIM ETTİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLDÜ"
Amerikan televizyon kanalı CBS'in 2017'deki bir haberine göre FETÖ'nün 28 eyalette 136 sözleşmeli okulu işlettiğini ve 2010'dan itibaren 2,1 milyar dolar fon aldığının anımsatıldığı makalede, "15 Temmuz 2016'da ABD vatandaşları ve dünyanın geri kalanı, FETÖ okullarına ödenen ücretlerin nerelere gittiğini açık bir şekilde gördü." ifadesi kullanıldı.
2016'daki başarısız darbe girişimi esnasında Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı için savaşıp kazandığına ve yüzde 88 oranında sandığa giderek demokrasisine sahip çıktığına işaret edilen makalede, "Ortalama Amerikalılar Türkiye'nin içişleriyle çok fazla ilgilenmeseler de vergi paralarının Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmeliler." uyarısında bulunuldu.
"MASKENİN ARKASINDA, GÜLEN HAREKETİNİ İZLEYEN FİNANSAL USULSÜZLÜKLER SİLSİLESİ VAR"
FETÖ okullarındaki yolsuzlukların bir süredir gündemde olduğu hatta bu okulların FBI tarafından soruşturulduğuna dair iddialar olduğuna işaret edilen makalede, "ABD'deki FETÖ kuvvetleri sakin ve barışçıl eğitim maskesini nasıl sunmaları gerektiğini biliyorlar. Ancak maskenin arkasında, Gülen hareketini izleyen finansal usulsüzlükler silsilesi var." ifadelerine yer verildi.
Sözleşmeli okulların ABD'nin eğitim sistemindeki rollerini gözler önüne serdiğine işaret edilen makalede, "(Melania Trump'ın FETÖ okulunu ziyareti) Trump, Gülen hareketinin okullarını ve Amerikan vergi mükelleflerinin nasıl bir fon kaynağı olarak kullandığının sorgulanması fırsatını sunarak, ülkesine büyük bir hizmette bulundu." değerlendirmesi yapıldı.
Trump'ın bu ay başında FETÖ bağlantılı Dove School of Discovery'i ziyaret etmesi ve bu ziyareti sosyal medya üzerinden paylaşması tepki uyandırmıştı.
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