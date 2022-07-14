İSTANBUL'DA METRO, METROBÜS, MARMARAY VE İETT BEDAVA MI OLACAK?

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile cevap buldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak."