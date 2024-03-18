Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı

        150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı

        Rizeli 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, 150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı. Ağaç evi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, çay eksperliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak inşaat işleriyle uğraşmaya başladı.

        2

        Uzunhasanoğlu, Çınarlı köyündeki arazisinde yer alan 150 yıllık gürgen ağacını görünce gövdesinde bir kamelya yapmaya karar verdi.

        3

        İnşaat işlerine başlayan Uzunhasanoğlu'nun ahşaptan yaptığı kamelya gözüne küçük gelince büyütmek için kolları sıvadı. Hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi elleriyle 110 metrekarelik 2+1 ev ortaya çıktı. 

        4

        2 katlı evin alt katında salon ve mutfak bulunurken, üst katında ise 2 oda yer alıyor. Uzunhasanoğlu'nun yaptığı ev görenleri hayrete düşürüyor.

         

        5

        "EVİ YAPARKEN HİÇBİR USTADAN DESTEK VE YARDIM ALMADIM"

        Tamamen ahşaptan yapılan evi hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi emekleriyle yaptığına vurgu yapan Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, "Emekli olduktan sonra hobi olarak arıcılık ve inşaat işleriyle uğraşıyorum. İnşaat işlerini çok seviyorum ve bu işlere hala devam etmekteyim. Bana diyorlar ki sen inşaat sektöründe doktorsun. Bu gördüğümüz eve hiçbir usta gelip çivi çakmamıştır.

        6

        Hep kendim yaptım. Kafamda hayal edip uygulamayı keserle yapıyorum. Komşularım bana 'Ali Hamdi buraya bu evi niye yaptın? Burada düzgün bir alanın var. Burada niye yapmadın' dedi. Ben de, 'Düz bir alanda her yerde ev var. Herkes yapar. Önemli olan kimsenin yapmadığı bu evi yapabilmek' dedim. Ağır ağır ilerliyorum. İnşallah ömrüm yeterse kiralamayı da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        7

        "KAFASINDA DÜŞÜNDÜĞÜ ŞEYİ UYARLAYIP GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR"

         

        Evi gördüklerinde çok şaşırdıklarını ifade eden yakını Belkız Uzunhasanoğlu, "Vallahi biz ilk duyduğumuzda dedik ki ufak bir şey yapar. Kendisi söylüyordu çıkarız çay içeriz diye. Biz ilk etapta görmedik. Gelin bir bakın dediğinde biz dedik ki çay içilecek yer değil. Sen otel yapmışsın. Şaşırdık ve çok hoşumuza gitti. Bir gün inşaat mühendisi oğlum geldi. 

        8

        Çatı bağlamalarını görünce, 'Amca, bu imkansız' dedi. Gerçekten abimde çok büyük bir yetenek var. Bir şeyi düşündüğü zaman onu hiç deftere dökmeden inşaata dökebiliyor. Kafasında düşündüğü şeyi uyarlayıp gerçekleştirebiliyor" şeklinde konuştu.

        9
        #ağacın gövdesine ev
        #rize
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        İlk 50'ye girdi
        İlk 50'ye girdi
        3 ayda 4. yanardağ patlaması!
        3 ayda 4. yanardağ patlaması!
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        "Annen duymasın"
        "Annen duymasın"