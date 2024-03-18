150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı

Hep kendim yaptım. Kafamda hayal edip uygulamayı keserle yapıyorum. Komşularım bana 'Ali Hamdi buraya bu evi niye yaptın? Burada düzgün bir alanın var. Burada niye yapmadın' dedi. Ben de, 'Düz bir alanda her yerde ev var. Herkes yapar. Önemli olan kimsenin yapmadığı bu evi yapabilmek' dedim. Ağır ağır ilerliyorum. İnşallah ömrüm yeterse kiralamayı da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.