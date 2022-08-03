Karadeniz'in tuzlu sularıyla buluştu! İşte 150 yıllık gelenek! 0:00 / 0:00

DHA

Bu yıl 33´üncü kez düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Ala Kadınlar Plajı´nda Şile Bezi Ritüeli yapıldı. DHA'nın haberine göre Karadeniz´in tuzlu sularında yıkanan Şile bezleri altın sarısı kumlarda kurutularak görsel şölen oluşturdu.

GÖRSEL ŞÖLEN 150 yıllık bir gelenek olan ritüele oyuncu Oktay Kaynarca da katıldı. Kaynarca, "Gençken denize girmek için kamyonlarla Şile´ye gelirdik, yarı Şileliyim. Mağazadan alıp giymek kolay ama bezi ilmek ilmek dokumak çok meşakkatli bugün o süreci gördük" dedi. Etkinlikte Şile bezleri önce kazanlarda kaynatıldı ardından denizde yıkandı. Ritüele, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Albay Hazel Yılmaz, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Oyuncu Oktay Kaynarca, turizmciler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şile bezi hakkında bilgi veren İlhan Ocaklı, aynı zamanda tezgahın başına geçerek bezi dokudu. Ardından Kaymakam Mehmet Nebi Kaya ile denize girerek dokunan bezi yıkadılar. Ocaklı burada yaptığı konuşmada 150 yıllık bir gelenek olan ve atalarından kalan bezin gelecek nesillere aktarılması için gayret gösterdiklerini söyledi. Bezin yüzde 100 pamuktan üretildiğini belirten Ocaklı, zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

ŞİLE BEZİ FABRİKASI KURULACAK Yeni bir fabrika müjdesi veren Ocaklı, "İstanbul´un tek coğrafi işaretli ürünü olan Şile bezimiz 1970´li yıllarda ülkemizin ihracatta ikinci sırada yer alan önemli kalemlerinden bir tanesi olduğunu belirtmek isterim. Biz de Şile Belediyesi olarak bu değerimizi, kültürümüzü yerinde yaşatmak üzere İSKA ile yaptığımız protokol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda bezimizin yerinde üretilmesi için imalat fabrikamızın temelini de kısa sürede atacağız" diye konuştu.