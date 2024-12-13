16 yaşındaki çocuk cinayet işledi!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece dehşet anları yaşandı.

AA'da yer alan habere göre 50 yaşındaki Abdullah Kolcu ile birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Alida İ. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Kolcu, kadını ve 16 yaşındaki oğlu N.H'yi darp etti.

Bu sırada çocuk, mutfaktan aldığı bıçakla Kolcu'yu yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kolcu, sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.