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17. Akbank Kısa Film Festivali çevrim içi düzenlenecek

Akbank Kısa Film Festivali, çevrim içi olarak 22 Mart - 1 Nisan arasında 17'inci kez düzenlenecek.

17. Akbank Kısa Film Festivali çevrim içi düzenlenecek
AA

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek festivalin yarışma bölümüne bu yıl 71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa film başvurdu.

Kısa Filmlerin senaryo aşamasından desteklenmesine yönelik oluşturulan "Forum" bölümü senaryo yarışmasına ise bu yıl 796 proje başvuruda bulundu.

"Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" bölümlerinden oluşan ve yerli yabancı çok sayıda sinemacıyla söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleşeceği 17. Akbank Kısa Film Festivali'nde bu yıl tüm etkinlikler çevrim içi düzenlenecek.

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