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        Siroz olduğu ortaya çıkan Ufuk Özkan son halini paylaştı "Son halim bu şekilde, iyi ki varsınız"

        Ünlü oyuncu Ufuk Özkan son halini sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı. Siroz olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncunun organ nakli beklediği haberleri hayranlarını üzmüştü. Yaptığı diyet ile çok zayıfladığı söylenen Ufuk Özkan, son halini paylaşarak hastalığının durumunu açıkladı. Özkan "Canlar son halim, tv ve sosyal medyada olanlar geçen seneye aittir..." ifadelerini kullandı. İşte Ufuk Özkan'ın son hali...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 09:37
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        Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir rolü ile gönülleri fetheden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın siroz hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

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        Canlandırdığı rol için 5-6 kilo vermesi gerekirken yanlış diyetle bağışıklık sistemi çöken Özkan'ın acil olarak karaciğer nakli olması gerekiyor.

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        48 yaşındaki ünlü oyuncunun 17 kilo verdiğine dair paylaşımlar sosyal medya hesaplarında dolaşırken Özkan'dan yeni paylaşım geldi.

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        Usta oyuncu paylaşılan fotoğrafların geçen yılki çok zayıfladığı dönemden olduğunu açıkladı.

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        Sosyal medya hesabı üzerinden son halini paylaşan Ufuk Özkan 3. değil 2. evre siroz olduğunu açıkladı.

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        Sanat camiasından dostları ve sevenlerinden destek alan ünlü oyuncunun moralinin yüksek olduğu gözlerden kaçmadı.

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        İşte Ufuk Özkan'ın son hali...

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