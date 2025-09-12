170 yıllık tarihe tanıklık eden sergi

“Singer 170. Yıl Sergisi”, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde, 3 Eylül – 18 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Cumhuriyet tarihimizin kilometre taşlarından biri olan Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirilen törenle kapılarını açan sergi, tarihsel hafızamıza da yeni bir sayfa açıyor.

SERGİ, GEÇMİŞİN İZLERİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYOR…

Sergide 1800’lü yıllardan itibaren şirketin farklı dönemlerine ait, hem işlevsel hem de kültürel değer taşıyan çok sayıda nostaljik ürün yer alıyor.

Ziyaretçiler yalnızca dikiş makineleriyle değil, cep saatleri, radyolar, vantilatörler ve günlük yaşamı renklendiren birbirinden farklı tarihi eşyalarla da buluşuyor.

Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, sergiyle ilgili düşüncelerini; “Sergimizi, Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izlerini taşıyan, bu anlamlı şehirde açmaktan büyük gurur duyuyoruz” sözleriyle ifade etti.

Seçki, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’ta kaldığı süreye atıfta bulunarak 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.