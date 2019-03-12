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Montana, bütün balerinlerin az ya da çok Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olduğunu iddia etti. Kişinin bedenini yanlış algılamasına neden olan bir rahatsızlık olan BDB'den muzdarip olduğunu belirten genç balerin, sektörün çalışanlarının vücudunun şeklini belirlediğini vurguladı.