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18 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"

Giriş: 12.03.2019 - 16:04 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Luna Montana isimli balerin, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi görüyor. YouTube'da 120 bin takipçisi olan 18 yaşındaki genç balerin 'Vücudumdan Nefret Ediyorum' ismiyle yayınladığı videosu ile dünya basınında adından söz ettirmeyi başardı

  • 118 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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    ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Luna Montana isimli balerin, vücudundan nefret ettiğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

  • 218 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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    Instagram ve YouTube'da on binlerce takipçisi olan genç kadın, videosunda dans endüstrisinin perde arkasını, katıldığı ve kaçırdığı seçmeleri, yeme alışkanlıklarını anlattı. 

     

  • 318 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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    Montana, bütün balerinlerin az ya da çok Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olduğunu iddia etti. Kişinin bedenini yanlış algılamasına neden olan bir rahatsızlık olan BDB'den muzdarip olduğunu belirten genç balerin, sektörün çalışanlarının vücudunun şeklini belirlediğini vurguladı.

     

  • 418 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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    Luna Montana yeme bozukluğuna sahip olmadığını söyledi ancak gençlerin görünüşleri için kendilerine yaptığı baskıların çılgınca olduğunu ifade etti. 

     

  • 518 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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    Genç kız, "Bale daha çok vücuda dayalı bir sanattır. Bildiğiniz gibi kalıplaşmış düşüncelere göre balerin oldukça ince olmalı. Bu nedenle her balerinin Beden Dismorfik Bozukluğu'na sahip olduğu söyleyebilirim" dedi.

     

  • 618 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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    Luna, dansçıların ve balerinlerin uzun bacaklı, uzun kollu ve ince bir bele sahip olması görüşünün yaygın olduğunu ve bu yüzden kaygılı olduğunu belirtti.

  • 718 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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    3 yaşından beri dans ettiğini söyleyen Luna Montana, BDB yaşayanlara yalnız olmadıkları mesajını verdi.

  • 818 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 1218 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 1318 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 1418 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 1518 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 1718 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 2018 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 2118 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 2218 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 2318 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 2418 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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  • 2518 yaşındaki balerinin itirafı "Vücudumdan nefret ediyorum"
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