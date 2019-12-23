Çaycuma'ya bağlı Perşembe beldesinde binanın inşaatında çalışan Özcan Koraman, akşam saatlerinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Koraman'a haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Koraman, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR