Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli bayramıdır. 19 Mayıs'ı çalışarak geçirecek olan özel sektör çalışanları 19 Mayıs mesai var mı, 19 Mayıs'ta izinli olan kamu çalışanları ise 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi gibi sorular gündeme geldi. Peki 19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs bugün yarım gün mü tatil? 19 Mayıs resmi tatil mi, mesai var mı ve 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...