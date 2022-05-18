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19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs bugün yarım gün mü tatil? 19 Mayıs resmi tatil mi, mesai var mı ve 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım sürerken 19 Mayıs'ta çalışmak zorunda olanlar mesai var mı, izin yapacak olanlar ise 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi gibi sorular gündeme geldi. Bilindiği gibi 19 Mayıs milli bayram statüsünde resmi tatil olarak kabul ediliyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar...

  • 01
    19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs bugün yarım gün mü tatil? 19 Mayıs resmi tatil mi, mesai var mı ve 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli bayramıdır. 19 Mayıs'ı çalışarak geçirecek olan özel sektör çalışanları 19 Mayıs mesai var mı, 19 Mayıs'ta izinli olan kamu çalışanları ise 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi gibi sorular gündeme geldi. Peki 19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs bugün yarım gün mü tatil? 19 Mayıs resmi tatil mi, mesai var mı ve 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...
  • 02
    19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs bugün yarım gün mü tatil? 19 Mayıs resmi tatil mi, mesai var mı ve 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi?

    19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLiK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

    Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanacak. 
  • 03
    19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs bugün yarım gün mü tatil? 19 Mayıs resmi tatil mi, mesai var mı ve 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi?

    18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.
  • 04
    19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs bugün yarım gün mü tatil? 19 Mayıs resmi tatil mi, mesai var mı ve 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi?

    19 MAYIS'TA ÇALIŞANLAR MESAİ ALIYOR MU?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışan özel sektör çalışanları fazla mesai ücreti alacak.
  • 05
    19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs bugün yarım gün mü tatil? 19 Mayıs resmi tatil mi, mesai var mı ve 20 Mayıs Cuma günü ile birleşti mi?

    20 MAYIS CUMA GÜNÜ BİRLEŞTİ Mİ?

    19 Mayıs Perşembe günü bilindiği gibi resmi tatil olacak. 20 Mayıs 2022 Cuma günü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için 20 Mayıs cuma gününe ilişkin bir tatil beklenmiyor.

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