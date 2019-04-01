- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
31 Mart Yerel Seçimi'ne, AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 8, İYİ Parti'den 2 ve bağımsız olarak da 1 milletvekili, belediye başkanı olmak için katıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den 2 ve HDP'den 3 milletvekili, belediye başkanlıklarını kazandı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan yine aynı ilden belediye başkanı seçildi.
HDP'Lİ 3 VEKİL BELEDİYE BAŞKANI
AA'da yer alan habere göre İzmit Belediye başkanlığına seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, burada yine bir kadın adayla yarıştı. Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ile başa baş bir mücadele yürüten Hürriyet, ipi göğüsleyen isim oldu. HDP'den ise Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır'dan, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van'dan, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars'tan belediye başkanı seçildi.
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Mustafa Savaş AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girmişti. CHP'den ise Bursa Milletvekili Erkan Aydın Osmangazi Belediye Başkan adayı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Ordu Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı kaybetti.
İzmit Belediye başkanlığına seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet.
HDP'den kazanan 3 milletvekili dışında kalan 5 isim ise sandıktan çıkamadı. Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl'den, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli'den, İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu Balıkesir'den, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya İstanbul Bağcılar'dan, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara Çankaya'dan yarıştığı belediye başkanlıklarını kaybetti.
OK VE USTA DA KAZANAMADI
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta da girdikleri seçim bölgelerinde belediye başkanlıkları yarışından galibiyetle çıkamadı.
GENEL KURUL'A SUNULACAK
Seçilen milletvekilleri, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren 15 günde tercihte bulunacaklar. Belediye başkanlığını tercih etmeleri halinde, milletvekillikleri sona erecek ve Genel Kurul'un bilgisine sunulacak. CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 140'a, HDP'nin sandalye sayısı ise 62'ye düşmüş olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.