1970'lerin ikon aktörü Burt Reynolds hayatını kaybetti

ABD'de 1970'li yılların başta kovboy filmi ve televizyon dizilerinde oynadığı rollerle hafızalara kazınan Hollywood yıldızı Burt Reynolds, 82 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Burt Reynolds'ın Florida'daki bir hastanede, ailesinin refakatindeyken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hollywood'un esprili karakterleri ve vazgeçmediği bıyığıyla tanınan oyuncusu, "Smokey and the Bandit" ve "Deliverance" ile büyük ün kazandı.

1997'de "Boogie Nights" filmindeki porno film yönetmeni rolüyle de Oscar'a aday oldu.

Ancak 1980'li yıllarla beraber kariyeri düşüşe geçti ve Florida futbol takımı ile bazı restoranlara yaptığı yatırımlar nedeniyle büyük paralar kaybetti.

Reynolds 2010 yılında da kalp rahatsızlığı nedeniyle Bypass ameliyatı geçirmiş, oğlu Quinton hayatını kurtarmıştı.

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, Twitter'dan paylaştığı mesajda Reynolds'ı "kahramanlarından biri" olarak niteledi.

Schwarzenegger, "Bir atletin en çok kazanan aktöre dönüşümünün bir örneğiydi ve hep bana ilham oldu. Aynı zamanda harika bir mizah anlayışı vardı" ifadelerini kullandı.

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