13. CUMA (1980 – 2009)

(Friday 13th)



Jason Voorhees’i 1980’de gösterime giren korku türündeki “13. Gün” (Friday 13th) filminde tanıdık. Bu kadar ünlü olabileceği beklenmiyordu. Öyle ki karakterin dış görünüşü ve kişiliği, tam olarak serinin üçüncü filminde yerine oturdu. Bu arada, ilk filmde katil o değildi. Sadece bir kurbandı. Ama ikinci filmle birlikte öldürmeye başladı. Taktığı maske nedeniyle farklı oyuncular tarafından canlandırılan ve gençleri öldürmeye, intikam almaya doymayan Jason, sadece sinemada değil, çizgi romanlarda ve video oyunlarında da cinayetlerini sürdürüyor. Filmlerin sayısı, 2009’da seyircilerle buluşan ve ilk filmle aynı adı taşıyan ‘Friday 13th’ ile 12’ye ulaşmış durumda. Filmlerin toplam hasılatı ise 468 milyon dolar…