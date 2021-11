INDIANA JONES (1981 – 2023)

Indiana Jones, ‘Star Wars’ serisinin babası George Lucas’ın fikriydi. Lucas, geçmişteki Amerikan seriyal filmlerin ruhunu yeniden canlandırmak istiyordu. Senaryosunu Lawrence Kasdan ve Philip Kaufman ile birlikte yazdı. Yönetmenliğini Steven Spielberg’e teslim etti. ‘Kutsal Hazine Avcıları’ (Raiders of the Lost Ark), 1981 yılında gösterime girdi. 1936 yılında geçen filmin kahramanı Harrison Ford’un canlandırdığı arkeoloji profesörü Indiana Jones’du. Gizemli macera türündeki aksiyon serisi, daha sonra onun adıyla anılır oldu. Serinin dördüncü filmi ‘Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’, 2008’de gösterime girdi. Beşinci film için açıklanan vizyon tarihi ise 30 Haziran 2023.