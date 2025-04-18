'1984 Büyük Gözaltı' seyirciyle buluşuyor

İngiliz yazar George Orwell'in 1949 yılında yayınlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri “1984”ün tiyatro uyarlaması “1984 Büyük Gözaltı”, sahne yolculuğuna devam ediyor. Dünya Perdecileri aracılığıyla tiyatro sahnesinde seyircisiyle buluşan oyun, 22 Nisan ve 21 Mayıs’ta Kadıköy Halk Eğitim Sahnesi’nde, 23 Mayıs’ta Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ve 27 Mayıs’ta Trump Sahne’de olacak.

İngiliz yazar George Orwell'in 1949 yılında yayınlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri “1984”, ''Büyük Birader'', ''Düşünce Polisi'', ''101 Numaralı Oda'', 2+2=5'' gibi çeşitli terminolojileri ve kavramları günümüz lügatine dahil etti. Bir yeraltı örgütü olan muhalif özellikteki kardeşlik ve bu örgütün lideri Goldstein, bu toplumun düşmanı olarak görülür. Romanın baş karakteri Winston'ın çeşitli olaylara dahil olmasıyla roman okuyucuların akıllarında birtakım soru işareti bırakacaktır: Büyük Birader ve Goldstein gerçekten yaşıyorlar mıdır?Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.