Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2. Adana Lezzet Festivali başlıyor. “Gelenekselin Gücü Adına!” temasıyla, Adana’nın en yerel mutfak değerlerini, şeflerini ve üreticilerini merkeze alan 2. Adana Lezzet Festivali için Merkez Park’ta kurulacak dev festival merkezinde, Adana’nın sahip olduğu en geleneksel ve yerel mutfak kültürü uluslararası boyutta bir uygulama ve katılımla tüm ziyaretçilere yaşatılacak. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük bir coşkuyla karşılanan 2. Adana Lezzet Festivali’nde bu yıl, Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğinin yanı sıra şehrin sahip olduğu ve öne çıkarmak istediği sokak lezzetleri, su ürünleri, kebapları ve tarım ürünleri gibi öğeler de etkinlik alanına yayılacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İKİ MICHELIN YILDIZLI ŞEFTEN ADANA KEBAP ŞOVU

2 Michelin yıldızlı ünlü şef Alexandre Dionisio’nun Fransa Le Bureau D'étude Gastronomique Direktörü Sebastien Ripari’nin sunumuyla, geleneksel Adana Kebap’ı yorumlayacağı çok özel bir gastroşovla açılacak festival, Adana’nın birbirinden nefis lezzetlerini doya doya yemeye imkân tanırken; aynı zamanda gastronomi dünyasını Adana’da buluşturacak. 2. Adana Lezzet Festivali’ne katılacağı için gurur duyduğunu belirten şef Alexandre Dionisio, “Bu güzel maceranın bir parçası olduğum için çok gururlandım. Yemek pişirirken aslında ebedi bir çırak olarak kalıyoruz ve daima yeni şeyler keşfediyoruz. Bu festival sayesinde Adana'nın yerel mutfağını keşfedeceğim ve yeni teknikler öğreneceğim. Geleneksel mutfakları keşfetmek çok kültürlü tatların karışımlarını ve bir ülkenin kültürünü öğrenmemi sağlıyor. Bu keşif sonrasında kendi mutfağıma yeni ilham kaynakları taşıma şansı bulacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

“ADANA VALİSİ DEMİRTAŞ: FESTİVALİMİZ GELENEKSELLEŞECEK”

12-14 Ekim tarihlerinde gastronomi dünyasının yıldız isimlerini Adana’da ağırlayacaklarını belirten Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş, “Adana Lezzet Festivali bu imajın güçlendirilmesi ve ilimizin gastronomi alanında markalaşması adına atılan çok önemli bir adımdır. Valiliğimiz himayesinde, birçok kurum ve kuruluşun katkısı ve desteğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen Adana Lezzet Festivali, farklı konsepti ile gelenekselleşecektir. Adana Lezzet Festivali, ilimizi bir lezzet kenti olarak markalaştırma hedefine yönelik büyük bir adım niteliğindedir. Bu festivali diğerlerinden ayıran özellik, gastronomi çatısı altında tarihi, kültürü, turizmi birleştirmesi ve ziyaretçilere farklı deneyimler sunmasıdır. Öte yandan festival kapsamında Adana’da hasat etkinlikleri de yapılacak. Adana’nın tarımdaki gözbebeği ürünleri olan narenciye ve pamuk hasadı etkinlikleri ile ziyaretçiler Adana kültürünü ve yaşamını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. "Adana Lezzet Festivali” etkinliklerini takip ederek tüm dünyaya duyuracak olan, yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşlarımızın yönetici ve çalışanlarına, festival komitemizin tüm üyelerine, destek veren tüm kişi ve kuruluşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor, tüm lezzet tutkunlarını, şimdiden 12-14 Ekim 2018’de düzenleyeceğimiz “Adana Lezzet Festivali”ne davet ediyorum” şeklinde konuştu.

KONUK ÜLKE ÇİN ADANA LEZZET FESTİVALİ’NDE

2. Adana Lezzet Festivali’nin bu yılki konuk ülkesi olarak belirlenen Çin Halk Cumhuriyeti, Çin kültürüne özgü geleneksel müzik dinletileri ve gastroşovlarla festival alanına benzersiz renkler katacak. Geleneksel kıyafetleri ve müzikleri ile sahne alacak Çin ekibi, tüm ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatırken, geleneksel Çin mutfağına ait çok özel lezzetler Adanalılarla buluşacak.

ADANA GASTRONOMİNİN YILDIZLARINI AĞIRLAYACAK

2. Adana Lezzet Festivali’nde ünlü şefler Sahrap Soysal, Eyüp Kemal Sevinç ve Bruno Santa Cruz’un yer alacağı “Gelenek ve Gelecek”, “Yunus Emre Akkor ile Kınalı Eller”, Hazer Amani ile “Adana Sokak Lezzetleri”, Ebru Erke ve Adanalı şef Türev Uludağ ile “Adana’nın Saklı Kalmış Vejetaryen Hazinesi” başlıklı gastroşovlar; İlhan Koçulu ile “Peynir Tadımı” ve İtalyan uzman Massimo DeRienzo ile “Zeytinyağı Tadımı” gibi etkinlikler festivalin yıldızı olacak.

Birbirinden özgün yerel yemek ustalarının Adana mutfağından en geleneksel lezzetleri sunacağı atölye ve şovların yanı sıra, ünlü Adanalı diyetisyen Dilara Koçak ile “Sağlıklı Adana Mutfağı”, “Adana’nın En Eski Kebap Ustaları ile Duayenler Buluşması”, ünlü şef Somer Sivrioğlu ile “Yurtdışında Türk Mutfağı: Dönerciden Restorana Bir Yolculuk” başlıklı söyleşiler ve alanında uzman isimlerin yer alacağı “Marka Yaratanlar”,”Festivaller Şehri Adana” ve “Yerel Mutfağın Gücü – Adana Bir Gastronomi Markası Oluyor” başlıklı paneller de festival programında yer alacak. Ayrıca tasarımcı Gönül Paksoy’un hazırladığı Atıksız Tasarımlar başlıklı sergi de festivalin en ilgi çekici noktalarından birini oluşturacak.

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