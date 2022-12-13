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2. Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmelerinde 2. perde...

2023 asgari ücreti belirlemek için toplanan komisyon, 2. kez bir araya geliyor. 7 Aralık günü yapılan ilk görüşmenin ardından bu kez ikinci toplantı için geri sayım başlamış durumda. İşte, 2. asgari ücret komisyon toplantısının başlama saati, tahmini ücretin ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgiler...

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  • 2. Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücret görüşmelerinde 2. perde! Asgari ücret komisyon toplantısı kaçta?

    Yeni yıla çok kısa bir süre kala 2023 asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar da iyice hız kazanmış durumda. Söz konusu duruma ilişkin son bilgileri derledik. İşte, 2. asgari ücret komisyon toplantısı hakkında detaylar...
  • 2. Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücret görüşmelerinde 2. perde! Asgari ücret komisyon toplantısı kaçta?

    ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

    Asgari ücret toplantısının 14 Aralık Çarşamba günü saat 14.00 itibariyle Türkiye İşverenler Sendikası (TİSK) nezdinde gerçekleşmesi bekleniyor.
  • 2. Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücret görüşmelerinde 2. perde! Asgari ücret komisyon toplantısı kaçta?

    SENDİKA BAŞKANLARI İLE BELİRLENECEK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.
  • 2. Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücret görüşmelerinde 2. perde! Asgari ücret komisyon toplantısı kaçta?

    Başta 7 milyon çalışan olmak üzere Türkiye’nin tamamını ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin oluşturduğu 15 kişilik bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleniyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık yaptığı bu komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla kararlarını veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu yakaladığı kabul görüyor. Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
  • 2. Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücret görüşmelerinde 2. perde! Asgari ücret komisyon toplantısı kaçta?

    ASGARİ ÜCRETTE 8 BİN TL BEKLENTİSİ

    İşçi sendikası TÜRK-İŞ'in 7 bin 785 TL kırmızı çizgimizdir açıklaması üzerine beklentiler 8 bin TL civarına yöneldi.

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