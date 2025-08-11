2 Çin gemisi çarpıştı

Çin Sahil Güvenliği ve Çin Ordusu'na ait iki gemi, Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşanan Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığlığı çevresinde çarpıştı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Çin Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisi, ani bir manevra sonucu Çin Ordusu'na ait 164 numaralı gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından Çin Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisinin ciddi hasar aldığı bildirildi.

Öte yandan Filipinler Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilerin, Filipinler Sahil Güvenlik gemisini engellemek için ani ve tehlikeli manevralar yaptığını ve bu yüzden kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Filipinler Sahil Güvenliği, çarpışma sonucu hasar gören Çin Sahil Güvenliği gemisine tıbbi yardım ve kurtarma desteği teklif ettiğini açıkladı.

REKLAM

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.