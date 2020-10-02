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Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 2 Ekim 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 1 Ekim 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 2 Ekim 2020 henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'dan sonra açıklama yapması bekleniyor.

1 EKİM DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1402 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 281 bin 151'e çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, vaka sayısı 320 bin 70, vefat sayısı 8 bin 262, ağır hasta sayısı 1507, aktif hasta sayısı 30 bin 657 oldu.

Bu hafta hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,1 olarak kayıtlara geçti.

"İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 34 milyon 355 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 21 bine, iyileşenlerin sayısı 25 milyon 548 bine yükseldi.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 453 bin, Hindistan'da 6 milyon 312 bin, Brezilya'da 4 milyon 810 bin, Rusya'da 1 milyon 185 bine ulaştı.

ABD'nin New York kentinde, salgın nedeniyle daha önce iki kez ertelenen devlet okullarının tamamı bugün eğitim öğretime başladı.

İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede salgınla mücadele için halihazırda uygulamada olan olağanüstü hali (OHAL),31 Ocak 2021'e kadar uzatmayı düşündüklerini söyledi.

İspanya'da artan vakalardan dolayı başkent Madrid başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde vatandaşlara serbest dolaşım kısıtlaması getirildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerine Güney Afrika'da başladı.

Hollanda Merkezi İstatistik Bürosundan (CBS) yapılan açıklamada, resmi rakamlara göre Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 400 civarında olduğu bildirilirken, gerçek sayının 10 binden fazla olabileceği ifade edildi.

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Belçika ve İzlanda'yı riskli bölge ilan etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle sağlık kurallarına uymayanlara ceza uygulanacağını söyledi.

Macaristan hükümeti, salgınla mücadele kapsamında sınırlarını bir ay daha kapalı tutma kararı aldı.

İsrail'de karantinaya rağmen günlük vaka sayısı rekor kırdı

İsrail'de uygulanan karantinaya rağmen son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Malezya'da Sarawak eyalet yönetimi, Sabah eyaletinde vaka sayılarındaki yoğun artış nedeniyle bu eyaletten kara ve hava yolları seyahatlerini bir süreliğine yasaklama kararı aldı.

Singapur'un 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklanırken, Avustralya'da salgının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.

Özbekistan'da, 16 Mart’ta kapatılan ülke sınırları, bugünden itibaren yeniden açıldı. Komisyon kararıyla, sıhhi kurallara uygun olarak ülkeye kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla giriş çıkışlara izin verileceği kaydedildi.

Kırgızistan'da gümrük kapılarında ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşlardan son 72 saatte yapılan Kovid-19 test sonucu istenmeye başlanırken, Kovid-19 test sonucu olmayan yabancıların ise gümrük kapısında test yaptırabileceği belirtildi.

Kazakistan'da 5 Ekim'den itibaren uluslararası uçuşlarda yeni kuralların uygulanacağı, buna göre ülkeye giriş yapacak yabancıların yanında Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belge taşımaları gerektiği belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgınla mücadelede alınan önlemler nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin işten çıkarıldığı açıklandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.

ABD’de yapılan bir araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, salgın konusunda yanlış bilgi yayan "en büyük tek kaynak" olduğu belirtildi.

Kanada’nın, salgın nedeniyle 16 Mart 2020'de yürürlüğe koyduğu yabancılar için sınır kısıtlamaları 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Tunus'ta salgın nedeniyle hastanelerdeki kötüleşen koşullar ve hükümetin beklenen adımları atmaması hemşireler tarafından protesto edildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yönetimi, 15 kişide Kovid-19'a rastlanan Genoa takımının, bu hafta sonu Torino ile yapması planlanan maçı erteledi.