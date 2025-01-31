2 İsrail askeri İran'a casuslukla suçlanıyor

2 İsrail askeri İran adına casuslukla suçlanıyor Yuri Eliaspov ve Georgy Andreev adındaki 2 İsrail askeri hakkında İran adına casusluk yaptıkları iddiası ile soruşturma açılmıştı. İsrail'de başsavcılık casusluk iddianamesini mahkemeye sundu. Askerlerden birinin Demir Kubbe operasyonları ile ilgili bilgileri sızdırdığı iddia ediliyor.

Habertürk Giriş: 31.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:58 facebook

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