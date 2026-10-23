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        Haberler Bilgi 2 kişiye Porsche Taycan, 5 kişiye 500 bin TL verilecek! 2026 Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2 kişiye Porsche Taycan, 5 kişiye 500 bin TL verilecek! 2026 Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Magnum çekilişinde Porsche Taycan ve Magnum Card ödülleri için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin 14 Ekim'de tamamlanmasının ardından gözler Magnum çekiliş tarihine ve kazananlar listesine çevrildi. Peki, 2026 Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte, Magnum çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Magnum çekiliş tarihi ve kazanan isimler listesi araştırmaları hızlandı. 14 Ekim 2026 tarihine kadar kampanyaya katılanlar, çekilişin yapılacağı tarih ve saatin yanı sıra sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. 5 kişiye 500 bin TL Magnum Card ve 2 kişiye Porsche Taycan’ın verileceği çekiliş Kasım ayında gerçekleştirilecek. Magnum çekiliş sonuçları ise Magnum resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 Magnum çekiliş tarihi ve sonuç sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…

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        MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Magnum çekilişi için tarih belli oldu. Kampanya kapsamında başvurular 14 Ekim 2026'da sona ererken, büyük ödüllerin sahiplerini belirleyecek çekilişin 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.30'da yapılması planlanıyor. Çekilişe katılanlar, Porsche Taycan ve Magnum Card ödüllerinin kazananlarını öğrenmek için çekiliş sürecini takip ediyor.

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        MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Magnum çekiliş sonuçlarının 7 Kasım 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından gözler, ödül kazananların isimlerinin yer alacağı sonuç listesine çevrilecek. Katılımcılar, açıklanacak duyurular üzerinden çekiliş sonuçlarını takip edebilecek.

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        MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        2026 Magnum çekilişinde kazananların kim olduğu, sonuç listesinin yayımlanmasıyla belli olacak. Çekilişe katılanlar, kazananlar listesini Magnum'un resmi internet sitesindeki kampanya duyuruları üzerinden kontrol edebilecek.

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        2026 MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

        Magnum'un 2026 çekilişinde otomobil ve para değerinde hediye kartı ödülleri öne çıkıyor. Kampanya kapsamında 2 kişiye Porsche Taycan, 5 kişiye ise 500 bin TL değerinde Magnum Card verilmesi planlanıyor.

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