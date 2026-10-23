2 kişiye Porsche Taycan, 5 kişiye 500 bin TL verilecek! 2026 Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum çekiliş tarihi ve kazanan isimler listesi araştırmaları hızlandı. 14 Ekim 2026 tarihine kadar kampanyaya katılanlar, çekilişin yapılacağı tarih ve saatin yanı sıra sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. 5 kişiye 500 bin TL Magnum Card ve 2 kişiye Porsche Taycan’ın verileceği çekiliş Kasım ayında gerçekleştirilecek. Magnum çekiliş sonuçları ise Magnum resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 Magnum çekiliş tarihi ve sonuç sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…